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На Полтавщині заборонили використовувати новорічні ілюмінації: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Полтавщині заборонили використовувати новорічні ілюмінації: що відомо

Фото: pexels.com

Заборона поширюється на комерційні, комунальні і державні об'єкти.

На території Полтавської області заборонено використання новорічної святкової ілюмінації: гірлянди та світлові декорації. 

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, заборона поширюється на комерційні, комунальні і державні об'єкти. Ілюмінацію не можна вмикати на вулицях, скверах, у парках, на ялинках та у приватних володіннях.

Рішення, яке ухвалили на засіданні Ради оборони області, називають вимушеним. Лунін також нагадав, що в усіх населених пунктах області діє заборона на використання електроенергії в рекламних цілях.

"Це не тільки економія електроенергії, а й дотримання чинних безпекових заходів. Святкувати будемо після перемоги. Нині одне з основних завдань – максимальна економія електроенергії", - наголосив керівник області.

Як повідомлялося, на території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації: гірлянд, світлових декорацій тощо. Заборона стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

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Дата публікації
Перегляди
54
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