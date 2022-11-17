На Полтавщині заборонили використовувати новорічні ілюмінації: що відомо

Заборона поширюється на комерційні, комунальні і державні об'єкти.
На території Полтавської області заборонено використання новорічної святкової ілюмінації: гірлянди та світлові декорації.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, заборона поширюється на комерційні, комунальні і державні об'єкти. Ілюмінацію не можна вмикати на вулицях, скверах, у парках, на ялинках та у приватних володіннях.
Рішення, яке ухвалили на засіданні Ради оборони області, називають вимушеним. Лунін також нагадав, що в усіх населених пунктах області діє заборона на використання електроенергії в рекламних цілях.
"Це не тільки економія електроенергії, а й дотримання чинних безпекових заходів. Святкувати будемо після перемоги. Нині одне з основних завдань – максимальна економія електроенергії", - наголосив керівник області.
Як повідомлялося, на території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації: гірлянд, світлових декорацій тощо. Заборона стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.
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