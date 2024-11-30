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На Полтавщині загинула маленька дівчинка: поліція встановлює обставини трагедії

На Полтавщині загинула маленька дівчинка: поліція встановлює обставини трагедії

Поліція намагається з'ясувати обставини зникнення та загибелі маленької дівчинки на Полтавщині

За кілька годин після зникнення тіло дитини виявили у водоймі.

На Полтавщині у суботу, 30 листопада, зникла 9-річна дівчинка. Через кілька годин пошуків поліція виявила тіло дитини без ознак життя. 

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Полтавській області.

"До поліції Полтавщини 30 листопада близько 17:00 надійшла інформація від родичів про зникнення малолітньої в місті Решетилівка", – йдеться у повідомленні.

До пошуків дитини залучили весь особовий склад територіального підрозділу поліції. Також про зникнення дівчинки сповістили місцевих жителів.

Під час пошукової операції дитину знайшли в місцевій водоймі, але, на превеликий жаль, вже без ознак життя.  Слідчо-оперативна група поліція збирає докази та свідчення, щоб встановити обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, чотири людини, зокрема підліток, загинули у Житомирської області, отруївшись чадним газом. Це вже другий груповий випадок, який стався на території Житомирської області з цієї причини.

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