На Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька 7 дітей: чому йому вручили повістку

У Полтавській області до іспитового терміну засудили батька 7 дітей, який ухилився від мобілізації. На суді чоловік визнав, що він не оформив дітей на себе, щоб мати можливість отримувати соцдопомогу від держави, проте коли йому прийшла повістка, він визнав, що проживає із родиною та виховує дітей.

Про це йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік закінчив лише 7 класів та має 7 дітей, на яких він не оформлював батьківства, щоб отримувати допомогу від держави.

16 січня 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. 26 січня він повинен був прийти до ТЦК для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "проживає разом цивільною дружиною та має на утриманні семеро неповнолітніх дітей, за яких хвилюється. Стверджував, що окрім нього, їм нікому допомагати, він не може залишити їх самих. Він єдиний у сім`ї, хто працює. Повідомив, що працює вже два роки на сільськогосподарських роботах, допомагає вирощувати городину. Обвинувачений пояснив, що діти записані на прізвище матері, оскільки він з нею не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та це впливає на соціальні виплати на дітей. Відповідно до довідок про реєстрацію місця проживання, копії яких також надані обвинуваченим суду, місце проживання всіх дітей зареєстровано за тією ж адресою, за якою фактично проживає обвинувачений".

Жінка на суді підтвердила, що підсудний є батьком їх 7 дітей: він проживає разом з ними, працює та допомагає утримувати неповнолітніх.

Суд вважає, що немає підтвердження того, що підсудний є батьком 7 дітей, оскільки це не доведено законом. А тому в нього немає права на відстрочку від мобілізації.

На думку суду, чоловік "зможе продемонструвати своє виправлення під час іспитового строку і без ізоляції від суспільства у разі повторного призову або ж зможе скористатися правом на оформлення батьківства щодо своїх неповнолітніх дітей, внесення змін до актових записів про народження дітей чи встановлення факту утримання ним дітей, догляду за ними тощо".

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку.

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