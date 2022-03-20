На Полтавщині затримали сімох паліїв трави: заплатять штраф та копатимуть траншеї

Затриманих оштрафували та призначили по 15 діб громадських робіт.

У Полтавській області за кілька днів правоохоронці затримали сімох чоловіків за підпал сухостою. Їх оштрафували та призначили по 15 діб громадських робіт – копатимуть траншеї.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Facebook.

"Ну що ж, друзі, знайшлися чергові "добровольці" копати траншеї. Днями правоохоронці затримали сімох чоловіків за підпал сухостою. Ми попереджали, але з першого разу не дійшло. Тому тепер ці "герої-палії" будуть застосовувати свої навички для оборони області. 15 діб громадських робіт + кожному штраф по 6150 грн", - написав він.

Він підкреслив, що лише за останні два дні в області виникло 35 пожеж на відкритих територіях, через що було знищено майже 70 гектарів рослинності.

Ліквідовувати загоряння довелося 131 пожежнику, залучили 28 одиниць техніки.

"І це у воєнний час, коли рятувальникам Полтавщини разом із колегами доводиться розбирати завали в Харкові, витягати людей, гасити пожежі. Не треба додавати їм роботи!", - зазначив начальник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, на Львівщині через паліїв трави знищено 12 гектарів території.

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