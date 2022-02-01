На Полтавщині жінка впала до триметрового колодязя, коли рятувала кота

На Полтавщині жінка впала до триметрового колодязя, коли рятувала кота

Самостійно вибратися вона не змогла.

У Кременчуці жінка впала до каналізаційної ями, коли рятувала кота. Витягли місцеву мешканку надзвичайники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, подія сталася 1 лютого близько 13:50. Надзвичайникам зателефонував чоловік, який повідомив, що під час порятунку кота до триметрової каналізаційної ями впала його мати. Самостійно вибратися вона не змогла.

“Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомогою штурмової драбини допомогли жінці вилізти на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

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