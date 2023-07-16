На Полтавщині жінку оштрафували на 34 тисячі грн через мастурбацію

У жінки навіть конфіскували мобільний телефон.

У Нових Санжарах Полтавської області на 34 тисячі грн оштрафували жінку, яка записала два інтимних відео та переслала їх через Telegram.

Про це йдеться у вироку Новосанжарського районного суду Полтавської області.

За даними слідства, жінка у лютому 2023 року зняла на відео процес мастурбації. Загалом вона записала два ролики.

19 лютого 2023 року жінка через Telegram відправила два інтимні відео раніше незнайомому їй чоловіку. Після цього нею зацікавились правоохоронні органи та звинуватили у виготовленні та поширенні порнографії.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась.

Суддя визнав жінку винною за ч. 2 ст. 301 КК України. Їй присудили 34 тисячі грн штрафу та конфіскували мобільний телефон, як "знаряддя злочину".

Нагадаємо, у Кременчуці злодій-онаніст мастурбував на очах у перехожих.

Читайте також: