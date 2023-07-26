На Полтавщині зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка: є загиблий та поранені (фото)

У середу, 26 липня, поблизу села Кошманівка Полтавського району зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка. На місці ДТП загинув водій маршрутки та постраждала пасажирка.

Про це повідомили в поліції Полтавської області.

ДТП сталась 26 липня о 13:15 на трасі Полтава-Красноград. Там зіткнулись вантажний автомобіль КРАЗ та рейсовий автобус "Дніпро-Суми". На місці трагедії загинув водій автобуса.

На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів. Одну з потерпілих госпіталізували.

На місці ДТП загинув водій автобуса / Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим управлінням ГУНП Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Причини ДТП встановлює слідство.

На Полтавщині зіткнулись автобус та вантажівка / Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Нагадаємо, у Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей.

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