На Полтавщині зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка: є загиблий та поранені (фото)

Причини ДТП встановлює слідство.
У середу, 26 липня, поблизу села Кошманівка Полтавського району зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка. На місці ДТП загинув водій маршрутки та постраждала пасажирка.
Про це повідомили в поліції Полтавської області.
ДТП сталась 26 липня о 13:15 на трасі Полтава-Красноград. Там зіткнулись вантажний автомобіль КРАЗ та рейсовий автобус "Дніпро-Суми". На місці трагедії загинув водій автобуса.
На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів. Одну з потерпілих госпіталізували.
"За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим управлінням ГУНП Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Причини ДТП встановлює слідство.
Нагадаємо, у Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей.
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