На Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну, який стояв біля навчального закладу (фото)

У селищі на Полтавщині знесли пам’ятник Леніну, який розташовувався на території одного із місцевих навчальних закладів.

Скульптуру Леніну демонтували у смт Котельва на вимогу Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Про це повідомляє Полтавський офіс УІНП, пише місцеве видання "Полтавщина".

В. о. Котелевського селищного голови Віталій Рогуля уточнив, що пам’ятник розміщувався на території Котелевського опорного закладу середньої освіти № 2 I–III ступенів селищної ради.

"Повідомляємо, що скульптуру "Молодий Володя Ульянов", яка розміщувалася на території Котелевського опорного закладу середньої освіти № 2 I–III ступенів селищної ради демонтовано", - прокоментував посадовець.

Ініціатор демонтажу зауважив, що патріотичне виховання учнівської молоді й правова освіта серед службовців місцевого самоврядування, і водночас наявність такого пам’ятника суперечить одне одному.

"Про кричущий випадок порушення декомунізаційного законодавства на території цього навчального закладу нам повідомили бійці територіальної оборони ЗСУ та активісти громадського руху "Декомунізація. Україна", - розповів ініціатор демонтажу, регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Як пишуть місцеві ЗМІ, після повномасштабного російського вторгнення був демонтований передостанній пам’ятник Леніну на території Зіньківської громади, у санаторії "Сосновий бір".

Раніше у Полтавській області знесли пам’ятник, присвячений "борцям за владу совєтів".

Нагадаємо, у Польщі через напад Росії на Україну демонтували пам'ятник Червоній армії.

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