На Полтавщині зникла 14-річна дитина, 3 доби не виходить на зв'язок: прикмети

Про його зникнення повідомили до поліції 19 жовтня близько 21:00.

На Полтавщині шукають 14-річного Богдана Булкоту, він зранку 18 жовтня перестав виходити на зв'язок із рідними.

Про це повідомило Кременчуцьке районне управління поліції.

"Кременчуцьким районним управлінням поліції розшукується Булкот Богдан, який з 18 жовтня близько 10:00 перестав повідомляти рідним про своє місце знаходження. Про зникнення 14-річного хлопця повідомили до поліції рідні 19 жовтня близько 21:00", - йдеться у повідомленні.

Прикмети: зріст 150-160 см, худорлявої статури, волосся середньої довжини, світло-коричневого кольору. Був одягнений у куртку з капюшоном темно-синього кольору, спортивні штани чорного кольору та білі кросівки.

Нагадаємо, у Києві знайшлася Ірина Назаренко, яку шукали 10 діб.

Раніше ми писали, що в Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися.

Читайте також: