На Полтавщині зникли 12-річний хлопчик із матір'ю: їх шукає поліція (прикмети)

Хлопчику 12 років, він має темне коротке волосся й карі очі.

Поліція Полтавської області шукає 12-річного хлопчика Владислава, який зник зі своєю матір'ю приблизно 24 грудня 2022 року.

Про це йдеться на сайті Нацполіції Полтавщини.

Відомо, що хлопчика звуть Владислав Овчаренко. Він 20.09.2010 року народження. Жив у Горішніх Плавнях Полтавської області.

Приблизно 24 грудня 2022 року хлопчик поїхав зі своєю матір’ю Юлією Ізмікер у невідомому напрямку. Після цього про своє місце перебування він не повідомляв.

За попередньою інформацією, вони можуть перебувати в місті Почаїв, Тернопільської області.

Прикмети дитини: на вигляд 12 років, міцної статури, зріст 140 см, волосся темне коротке, очі карі, інвалід підгрупи А, кульгає на праву ногу.

"Якщо у вас є інформація про хлопчика, що допоможе пришвидшити його розшук, правоохоронці просять повідомити до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097)775-44-72 або 102", - просять у поліції.

Раніше повідомлялося, що поліція Полтавської області розшукує неповнолітнього хлопчика, який від 26 лютого зник з місця мешкання в Луганській області і міг бути вивезений на територію РФ.

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