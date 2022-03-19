На Полтавщину прибула ще одна система швидкісного супутникового інтернету Starlink

Starlink стане резервним варіантом для України в разі відключення національних операторів і провайдерів.
На Полтавщину прибула друга партія систем супутникового зв'язку Starlink.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Дякуємо Ілону Маску! Друга партія Starlink уже на Полтавщині. Наразі система супутникового інтернету Starlink – це резервний варіант для наших об’єктів критичної інфраструктури і оборони. Зараз на Полтавщині стабільно працюють українські оператори й провайдери зв’язку та інтернету. Перебоїв немає", - написав Полтавської керівник ОВА.
Нагадаємо, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.
Крім того, кілька днів тому станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска прибула і до Закарпаття.
Читайте також: