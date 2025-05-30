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На Полтавщині 12-річного хлопчика вразило струмом на залізничній станції: що з ним
Поліція проводить перевірку, встановлює точні обставини та причини події.
30 травня близько 15:00 на залізничній станції «Мала Перещепина», що розташована в селі Пристанційне на Полтавщині, стався нещасний випадок.
Про це повідомили в пресслужбі поліції.
За попередньою інформацією, 12-річний хлопчик піднявся на вантажний вагон, де його вразило електричним струмом.
Ймовірно, дитина опинилася в зоні дії високовольтної лінії, яка проходить над коліями.
Про інцидент правоохоронцям повідомив диспетчер залізниці. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група поліції.
Постраждалого госпіталізували, його стан наразі уточнюється.
Нагадаємо, у Полтавській області під час моніторингового візиту було зафіксовано серйозні порушення прав людини у КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Полтавської обласної ради. Зокрема виявилося, що людей утримували проти їхньої волі.