На Полтавщині 12-річного хлопчика вразило струмом на залізничній станції: що з ним

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30 травня близько 15:00 на залізничній станції «Мала Перещепина», що розташована в селі Пристанційне на Полтавщині, стався нещасний випадок.

Про це повідомили в пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, 12-річний хлопчик піднявся на вантажний вагон, де його вразило електричним струмом.

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Ймовірно, дитина опинилася в зоні дії високовольтної лінії, яка проходить над коліями.

Про інцидент правоохоронцям повідомив диспетчер залізниці. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група поліції.

© Поліція Полтавської області

Постраждалого госпіталізували, його стан наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Полтавській області під час моніторингового візиту було зафіксовано серйозні порушення прав людини у КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Полтавської обласної ради. Зокрема виявилося, що людей утримували проти їхньої волі.

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