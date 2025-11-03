На Полтавщині 19-річного хлопця вбило струмом на даху вагона

Поліція розслідує трагедію

У Полтавській області 19-річного хлопця вразило струмом на залізниці. Від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомили у поліції регіону.

Трагедія трапилася у селищі Білики Полтавського району.

«19-річного юнака вразило струмом, коли він піднявся на верх одного із вагонів потягу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», — йдеться у повідомленні відомства.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у Львові 16-річного хлопця вразило струмом під час практики на будівництві. Підліток загинув на місці.