- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
На Полтавщині 19-річного хлопця вбило струмом на даху вагона
На Полтавщині поліція встановлює обставини смерті юнака на залізниці.
У Полтавській області 19-річного хлопця вразило струмом на залізниці. Від отриманих травм він загинув на місці.
Про це повідомили у поліції регіону.
Трагедія трапилася у селищі Білики Полтавського району.
«19-річного юнака вразило струмом, коли він піднявся на верх одного із вагонів потягу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», — йдеться у повідомленні відомства.
Причини та обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, у Львові 16-річного хлопця вразило струмом під час практики на будівництві. Підліток загинув на місці.