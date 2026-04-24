На Полтавщині батько вбив 3-річного сина: деталі просто шокують

На Полтавщині повідомлено про підозру 30-річному чоловікові у вбивстві малолітнього сина.

Про випадок повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, злочин було скоєно 21 квітня 2026 року. Того дня сім’я прокинулася близько п’ятої ранку. Чоловік сказав дружині, щоб вона ще відпочивала, після чого разом із трирічним сином пішов на кухню. Там він завдав дитині удару ножем у спину.

«Після занурив сина у ванну з водою та завдав ще кілька ударів. Переконавшись, що дитина не дихає, батько помістив тіло в рюкзак разом із каністрою бензину та кухонною лопаткою. Вийшов із будинку та попрямував до лісу. У хащах за викопав яму, поклав у неї рюкзак із мертвим малям, облив бензином і підпалив. Рештки засипав піском і зверху поклав колоду», — йдеться у повідомленні.

Сам підозрюваний пояснив, що причиною його дій стали ревнощі до сина. Адже після народження дружина більше приділяла уваги не йому, а малюкові.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

