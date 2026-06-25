На Полтавщині чоловік зґвалтував дитину і вбив двома ударами ножа в серце: як його покарав суд (фото)

Зловмисник / © Офіс Генерального прокурора

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Полтавський районний суд ухвалив вирок для 57-річного чоловіка, який жорстоко вбив та зґвалтував 12-річну дівчинку. Слідство довело, що засуджений також вчинив сексуальне насильство щодо іншої малолітньої дитини. Злочинець проведе решту життя за ґратами.

Про це пише пише Офіс генерального прокурора.

Жахливий злочин стався увечері 26 травня 2024 року. Дівчинка перебувала біля одного з місцевих ринків разом зі своєю матір’ю та вітчимом. Поки дорослі були зайняті роботою, 57-річний полтавець під’їхав на власному автомобілі. Скориставшись довірливістю дитини, він заманив її до салону транспортного засобу та поїхав у невідомому напрямку.

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Одразу після зникнення доньки збентежена матір звернулася по допомогу до правоохоронних органів. Дитину безперервно шукали протягом чотирьох діб. Правоохоронці, волонтери та небайдужі громадяни ретельно перевіряли під’їзди, міські двори, чагарники та навколишні лісосмуги.

Слідством та прокурорами у суді було доведено, що зловмисник привіз викрадену дівчинку до свого приватного помешкання. Там він зґвалтував дитину та фотографував її роздягненою. Наступного ранку чоловік вивіз малолітню до лісосмуги, де вбив двома ударами ножа прямо в серце.

Аби приховати сліди жорстокого злочину, полтавець обпалив тіло жертви за допомогою газових пальників і спостерігав за процесом горіння. Після цього він перевіз обгорілі рештки дитини за 30 кілометрів до іншої лісосмуги, де прикрив їх гіллям.

Під час проведення обшуків у помешканні фігуранта правоохоронні органи вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Під час експертизи було виявлено фотографії ще однієї малолітньої дитини без одягу.

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Завдяки цим знахідкам слідству вдалося встановити інший епізод злочину засудженого. Як з’ясувалося, у серпні 2023 року чоловік вчинив сексуальне насильство щодо 9-річної онуки своїх знайомих.

Очільник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій прокоментував поведінку підсудного під час судових засідань та спроби уникнути відповідальності.

«Обвинувачений неодноразово змінював свою позицію щодо визнання вини, намагався ввести в оману органи досудового розслідування та суд. Він повідомляв неправдиву інформацію про нібито попередньо узгоджені зустрічі з малолітньою і заперечував належність йому комп’ютерної техніки, вилученої вдома. Усе це свідчить про відсутність усвідомлення ним протиправності своїх дій», — зазначив він.

Суд / © Офіс Генерального прокурора

Суд визнав фігуранта винним за низкою важких статей. Зокрема, йдеться про виготовлення та зберігання дитячої порнографії, примушування малолітньої до участі в її створенні, сексуальне насильство, зґвалтування, викрадення малолітньої дитини, а також умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин. За рішенням суду зловмисника засуджено до довічного позбавлення волі.

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Нагадаємо, у травні в Дніпрі затримали 40-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у викраденні, катуванні, зґвалтуванні та жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика. Дитину шукали понад добу після того, як вона не повернулася додому. Тіло школяра зі зв’язаними руками знайшли в закинутій будівлі; слідство триває за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

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