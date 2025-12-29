На Полтавщині хлопець причепив до автомобіля санчата із дітьми: дівчина зазнала серйозних травм

Катання на санчатах за авто / © Facebook/Ivan Lenyo

На Полтавщині молодик причепив до автомобіля санчата із дітьми та тягнув їх по снігу. Неповнолітня дівчина зазнала серйозних травм.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

«До відділення №2 (місто Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 28 грудня близько 10:00 надійшло повідомлення від медиків, що в селі Вирішальне Миргородського району 15-річна дівчина отримала тілесні ушкодження під час катання на санчатах. Поліція розпочала розслідування», — йдеться у повідомленні.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що 27 грудня близько 23-ї години місцевий мешканець 2004 року народження причепив до фаркопа автомобіля санчата із пасажирами та здійснював їх буксирування по снігу. Унаслідок небезпечних дій неповнолітня дівчина зазнала серйозних травм. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу міста Полтави, де їй надають необхідну допомогу.

За цим фактом слідчі Миргородщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не ризикувати життям. Нагадаємо наступне:



▪️ категорично заборонено використовувати транспортні засоби для буксирування санчат, тюбінгів чи інших засобів для розваг;



▪️ зимові ігри мають відбуватися лише у спеціально безпечних місцях, подалі від доріг;



▪️ дорослі несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей;



▪️ необдумані розваги можуть призвести до тяжких наслідків і кримінальної відповідальності.

