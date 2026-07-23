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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
660
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На Полтавщині левиця травмувала 5-річного хлопчика: дитина в лікарні

Екскурсія до центру реабілітації тварин на Полтавщині закінчилася операційним столом для 5-річного хлопчика.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Полтавщині левиця напала на 5-річну дитину

На Полтавщині левиця напала на 5-річну дитину

У Полтавській області левиця напала на 5-річного хлопчика, який зайшов до сусіднього вольєра з батьками погодувати і погладити тигрів.

Про це передає Полтавська обласна прокуратура.

Інцидент стався в центрі реабілітації диких тварин у Котельві. Мешканці Охтирки Сумської області з двома дітьми приїхали до центру на екскурсію.

Ветеринарний лікар закладу дозволив сім’ї погодувати тигрів у вольєрі. У цей час левиця, яка знаходилася у сусідньому вольєрі, крізь металеве огородження лапою схопила за ногу 5-річного сина подружжя.

Дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика прооперували, він перебуває в лікарні.

«Дитина була прооперована хірургами. Наразі продовжує перебувати у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Її стан стабільний», — розповіла «Суспільному» медична директорка лікарні Олена Ананевич.

Раніше на Прикарпатті поліцейський застрелив агресивну вівчарку після нападу на дитину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
660
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