На Полтавщині левиця травмувала 5-річного хлопчика: дитина в лікарні

На Полтавщині левиця напала на 5-річну дитину

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У Полтавській області левиця напала на 5-річного хлопчика, який зайшов до сусіднього вольєра з батьками погодувати і погладити тигрів.

Про це передає Полтавська обласна прокуратура.

Інцидент стався в центрі реабілітації диких тварин у Котельві. Мешканці Охтирки Сумської області з двома дітьми приїхали до центру на екскурсію.

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Ветеринарний лікар закладу дозволив сім’ї погодувати тигрів у вольєрі. У цей час левиця, яка знаходилася у сусідньому вольєрі, крізь металеве огородження лапою схопила за ногу 5-річного сина подружжя.

Дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика прооперували, він перебуває в лікарні.

«Дитина була прооперована хірургами. Наразі продовжує перебувати у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Її стан стабільний», — розповіла «Суспільному» медична директорка лікарні Олена Ананевич.

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