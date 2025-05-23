На Полтавщині люди сидять без світла: куди влучили росіяни

Наслідки атаки / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

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На Полтавщині сьогодні вночі, 23 травня, ворог здійснив масовану атаку БпЛА.

Про наслідки повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.

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«Виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів», — написав він.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. Фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.

Нагадаємо, росіяни атакували Івано-Франківську область ударними дронами. В області працювала протиповітряна оборона. Станом на зараз відомо про пошкодження будівель та транспортних засобів у Коломийському районі.