На Полтавщині поліцейський на смерть збив двох сестер

У Полтавській області поліцейський, керуючи власним Hyundai Tucson, збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям.

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

«У місті Карлівка працівник поліції, керуючи своїм авто Hyundai Tucson, наїхав на двох 17-річних сестер, які рухалися узбіччям. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці», — повідомили в прокуратурі.

Правоохоронець спочатку залишив місце ДТП, однак невдовзі повернувся. За попередньою інформацією, він мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його вже затримали.

Керівництво обласної поліції ініціювало службове розслідування.

