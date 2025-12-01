ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
675
1 хв

На Полтавщині поліцейський на смерть збив двох сестер

Водій, за попередніми висновками, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Анастасія Павленко
На місці аварії

У Полтавській області поліцейський, керуючи власним Hyundai Tucson, збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям.

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

«У місті Карлівка працівник поліції, керуючи своїм авто Hyundai Tucson, наїхав на двох 17-річних сестер, які рухалися узбіччям. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці», — повідомили в прокуратурі.

Правоохоронець спочатку залишив місце ДТП, однак невдовзі повернувся. За попередньою інформацією, він мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його вже затримали.

Керівництво обласної поліції ініціювало службове розслідування.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій на Tesla Model 3 збив на смерть 13-річну дівчинку на пішохідному переході.

675
