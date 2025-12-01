- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 675
- Час на прочитання
- 1 хв
На Полтавщині поліцейський на смерть збив двох сестер
Водій, за попередніми висновками, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У Полтавській області поліцейський, керуючи власним Hyundai Tucson, збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям.
Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.
«У місті Карлівка працівник поліції, керуючи своїм авто Hyundai Tucson, наїхав на двох 17-річних сестер, які рухалися узбіччям. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці», — повідомили в прокуратурі.
Правоохоронець спочатку залишив місце ДТП, однак невдовзі повернувся. За попередньою інформацією, він мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його вже затримали.
Керівництво обласної поліції ініціювало службове розслідування.
Нагадаємо, у Києві п’яний водій на Tesla Model 3 збив на смерть 13-річну дівчинку на пішохідному переході.