ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

На Полтавщині російський безпілотник атакував АЗС: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Під удар потрапили автомобілі та фури.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

У Полтавському районі ворожий безпілотний літальний апарат влучив у автозаправну станцію.

Про це заявив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram.

«У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці», — повідоми він.

/ © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

© Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 27 серпня армія РФ масовано атакувала Полтавщину. На щастя, минулося без жертв.

Дата публікації
Кількість переглядів
324
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie