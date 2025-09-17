На Полтавщині російський безпілотник атакував АЗС: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Наслідки обстрілу / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

У Полтавському районі ворожий безпілотний літальний апарат влучив у автозаправну станцію.

Про це заявив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram.

«У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією одна людина травмована. Усі відповідні служби працюють на місці», — повідоми він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 27 серпня армія РФ масовано атакувала Полтавщину. На щастя, минулося без жертв.