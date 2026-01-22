- Дата публікації
На Полтавщині сталася масштабна ДТП — патрульні повідомляють про потерпілих (фото)
ДТП сталася на трасі М-03 у Полтавській області. Є інформація про постраждалих.
В Полтавській області на трасі Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої є потерпілі.
Про це повідомила Патрульна поліція Полтавської області.
Рух у напрямку Києва одразу перекрили і автомобілі скеровували об’їздом через АЗС «Укрнафта». Але згодом, о 18:23, проїзд дозволили.
На місці події працювали всі необхідні служби. Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху та контролювали ситуацію.
Нагадаємо, днями снігова буря спровокувала масштабну ДТП. Там зіткнулися 100 авто. Це сталося в США. Потужний зимовий шторм спричинив масштабну аварію на міжштатній магістралі в Мічигані, де машини зіткнулися або злетіли в кювет.