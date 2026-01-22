ТСН у соціальних мережах

199
1 хв

На Полтавщині сталася масштабна ДТП — патрульні повідомляють про потерпілих (фото)

ДТП сталася на трасі М-03 у Полтавській області. Є інформація про постраждалих.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Полтавщині сталася масштабна ДТП — патрульні повідомляють про потерпілих (фото)

ДТП на трасі М-03 у Полтавській області / © ДАІ Полтавської області

В Полтавській області на трасі Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої є потерпілі.

Про це повідомила Патрульна поліція Полтавської області.

Рух у напрямку Києва одразу перекрили і автомобілі скеровували об’їздом через АЗС «Укрнафта». Але згодом, о 18:23, проїзд дозволили.

/ © ДАІ Полтавської області

© ДАІ Полтавської області

На місці події працювали всі необхідні служби. Патрульні забезпечували безпеку дорожнього руху та контролювали ситуацію.

