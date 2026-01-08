ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

На Полтавщині син до смерті забив ломом рідного батька

Між чоловіками виник сімейний конфлікт, який закінчився жахливом злочином.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

На Новий рік на Полтавщині сталося жахливе вбивство. 44-річний син убив власного батька.

Про це повідомили у прокуратурі області.

«У перший день 2026 року між 44-річним чоловіком і 70-річним батьком виник сімейний конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, син висловив невдоволення, що батько не розтопив у грубі. Він стягнув батька з ліжка на підлогу та побив металевим ломом. Після цього перетягнув його на кухню і продовжив завдавати ударів ногами», — йдеться у повідомленні відомства.

За попереднім висновком експерта, потерпілий зазнав щонайменше 20 ударів по голові й тілу, які спричинили смерть.

Зловмисникові повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, в Чернігівській області 51-річний чоловік до смерті забив матір молотком. Йому оголосили підозру.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie