На Полтавщині син до смерті забив ломом рідного батька

Зловмисника затримано / © Associated Press

На Новий рік на Полтавщині сталося жахливе вбивство. 44-річний син убив власного батька.

Про це повідомили у прокуратурі області.

«У перший день 2026 року між 44-річним чоловіком і 70-річним батьком виник сімейний конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, син висловив невдоволення, що батько не розтопив у грубі. Він стягнув батька з ліжка на підлогу та побив металевим ломом. Після цього перетягнув його на кухню і продовжив завдавати ударів ногами», — йдеться у повідомленні відомства.

За попереднім висновком експерта, потерпілий зазнав щонайменше 20 ударів по голові й тілу, які спричинили смерть.

Зловмисникові повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

