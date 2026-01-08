- Дата публікації
На Полтавщині син до смерті забив ломом рідного батька
Між чоловіками виник сімейний конфлікт, який закінчився жахливом злочином.
На Новий рік на Полтавщині сталося жахливе вбивство. 44-річний син убив власного батька.
Про це повідомили у прокуратурі області.
«У перший день 2026 року між 44-річним чоловіком і 70-річним батьком виник сімейний конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, син висловив невдоволення, що батько не розтопив у грубі. Він стягнув батька з ліжка на підлогу та побив металевим ломом. Після цього перетягнув його на кухню і продовжив завдавати ударів ногами», — йдеться у повідомленні відомства.
За попереднім висновком експерта, потерпілий зазнав щонайменше 20 ударів по голові й тілу, які спричинили смерть.
Зловмисникові повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Нагадаємо, в Чернігівській області 51-річний чоловік до смерті забив матір молотком. Йому оголосили підозру.