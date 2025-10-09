ТСН у соціальних мережах

462
1 хв

На Полтавщині у квартирі виявили мертвою 12-річну дівчинку

У Полтавській області поліція розслідує загадкову смерть 12-річної дівчинки, яку виявили родичі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Поліція розслідує трагедію

Поліція розслідує трагедію / © Національна поліція України

У Кременчуці Полтавської області виявили тіло мертвої 12-річної дівчинки. Обставини події з’ясовує слідство.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

За інформацією правоохоронних органів, 12-річну дитину без ознак життя виявили родичі у квартирі за місцем її проживання.

У поліції уточнили, інформація надійшла від жителя Кременчука про смерть його малолітньої доньки 2013 року народження. На місце події прибули слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти.

Причини та обставини смерті з’ясовує слідство.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік убив дружину та 9-річну доньку. Він також розправився з домашніми котами і собакою.

