На Полтавщині у квартирі виявили мертвою 12-річну дівчинку
У Полтавській області поліція розслідує загадкову смерть 12-річної дівчинки, яку виявили родичі.
У Кременчуці Полтавської області виявили тіло мертвої 12-річної дівчинки. Обставини події з’ясовує слідство.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.
За інформацією правоохоронних органів, 12-річну дитину без ознак життя виявили родичі у квартирі за місцем її проживання.
У поліції уточнили, інформація надійшла від жителя Кременчука про смерть його малолітньої доньки 2013 року народження. На місце події прибули слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти.
Причини та обставини смерті з’ясовує слідство.
