На Полтавщині вісім підлітків напали на 13-річну дівчинку: що кажуть у поліції

Поліція розслідує обставини конфлікту / © Поліція Києва

На Полтавщині у Кременчуці вісім підлітків напали на 13-річну дівчинку та побили її. Поліція встановлює обставини побиття дитини.

Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини.

«У соціальних мережах поширили відео із побиттям 13-річної дівчини компанією із вісьмох підлітків. Подія сталася 23 серпня. Зараз постраждала перебуває у лікарні зі струсом мозку та забоями», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, до правоохоронців надійшли дві заяви: одна стосується дій малолітніх, інша — дій родичів однієї з учасниць конфлікту.

За обома фактами внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження».

Нагадаємо, у Києві двоє дівчат жорстоко побили 13-річну школярку. Нападниці знімали побиття на камеру.