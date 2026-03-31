На Полтавщині внаслідок ворожої атаки загинула людина — ОВА

Також кілька осіб отримали поранення.

Ігор Бережанський
Дрон-камікадзе Shahed

Дрон-камікадзе Shahed / © MIL.IN.UA

Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників увечері 30 березня на Полтавщині загинула людина.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

«За уточненою інформацією, на жаль, одна людина загинула», — йдеться у повідомленні.

Крім того, троє осіб отримали поранення.

«Двох — госпіталізували, зокрема — одинадцятирічного хлопчика», — йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Чернігова під час нічної атаки.

Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська продовжують цілеспрямоване нищення української енергетичної інфраструктури.

