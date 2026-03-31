На Полтавщині внаслідок ворожої атаки загинула людина — ОВА
Також кілька осіб отримали поранення.
Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників увечері 30 березня на Полтавщині загинула людина.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
«За уточненою інформацією, на жаль, одна людина загинула», — йдеться у повідомленні.
Крім того, троє осіб отримали поранення.
«Двох — госпіталізували, зокрема — одинадцятирічного хлопчика», — йдеться у повідомленні ОВА.
