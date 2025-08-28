На Полтавщині встановили пам’ятник загиблим військовим ТЦК (фото)

Освячення меморіалу

Реклама

У місті Кобеляки на Полтавщині відкрили пам’ятник війсьовослужбовцям ТЦК, які загинули на фронті.

Про це передає Полтавський обласний ТЦК та СП.

На стелі — десять імен. Ці солдати, сержанти та офіцери в різний час проходили службу у Кобеляцькому ТЦК.

Реклама

«Це семеро військовослужбовців, які працювали у відділі, починаючи з 2014 року. Деякі з них померли від поранень. Є людина, яка померла від серцевого нападу. Але загалом 90% працівників Кобеляцького ТЦК брали участь у бойових діях», — повідомив секретар Кобеляцької міськради Василь Кіптілий у коментарі «Суспільному».

Старший сержант Грицай Василь Васильович (28.01.1972-28.09.2024). Учасник АТО. У лютому 2022-го повернувся до лав ЗСУ, був стрільцем взводу охорони 3-го відділу Полтавського РТЦК та СП. Захищав Україну на Донеччині. Раптово помер у лікарні.

Солдат Кишко Олександр Іванович (05.10.1977 — 29.05.2022). Учасник АТО. Стрілець взводу охорони 3-го відділу Полтавського РТЦК та СП, пізніше — стрілець-санітар 15-го ОМПБ 58-ї бригади. Отримав поранення під Попасною, помер у шпиталі.

Солдат Скрипник Олексій Анатолійович (24.03.1976 — 05.07.2022). Водій-радіотелефоніст зведеної штурмової роти Полтавського РТЦК та СП «Одін». Загинув під час штурму позицій у районі Вершини Бахмутського району.

Рядовий Биба Сергій Олександрович (24.07.1979 — 14.10.2022). Проходив службу у взводі охорони 3-го відділу Полтавського РТЦК, переведений кулеметником у 62-й окремий стрілецький батальйон. Загинув на позиціях поблизу Курдюмівки на Донеччині.

Солдат Сабадир Михайло Олександрович (01.10.1972 — 01.11.2024). З перших днів повномасштабного вторгнення служив у роті охорони 3-го відділу Полтавського РТЦК та СП, пізніше — у 226-му батальйоні 127-ї ОБрТрО. Добровільно повернувся на службу після важкого поранення. Загинув під час виконання бойового завдання біля Новодарівки на Запоріжжі.

Підполковник Іщенко Сергій Євгенійович (11.08.1979 — 17.01.2024). Офіцер ЗСУ, учасник АТО та ООС, служив у складі 58-ї ОМПБр. З 2021 року проходив службу в 3-му відділі Полтавського РТЦК та СП, а згодом — в ОК «Північ». Помер у шпиталі внаслідок хвороби, отриманої під час служби.

Молодший сержант Андріянов Сергій Васильович (12.09.1973 — 30.01.2024). Учасник АТО. З початку повномасштабного вторгнення проходив службу у складі зведеної роти Полтавського ТЦК, брав участь у боях на Чернігівщині та Донеччині. Загинув у бою поблизу Авдіївки.

Сержант Бурмістров Дмитро Сергійович (1989 — 20.02.2024). Учасник АТО у 2014 році воював у складі 3-го полку спецпризначення. У 2022-му повернувся на службу, став військовим медиком. Отримав поранення, відновився та повернувся на службу в лавах зенітно-ракетного підрозділу. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Старший сержант Кривошлик Микола Миколайович (04.06.1977 — 03.08.2022) Проходив військову службу в роті охорони третього відділу Полтавського РТЦК, пізніше у лавах 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців на посаді стрілець-помічник гранатометника мотопіхотної роти. Загинув під час артобстрілу поблизу Семигір’я на Донеччині.

Капітан Шива Сергій Андрійович (25.05.1964 — 22.04.2019). Офіцер ЗСУ, учасник АТО, брав участь у бойових діях на Донеччині й Луганщині. Після повернення з 2017 року проходив службу в Кобеляцькому районному військкоматі на посаді старшого офіцера мобілізаційного відділення. Помер внаслідок захворювання, отриманого час проходження військової служби.

Раніше ми писали, що на Закарпатті колишнього поліцейського, який «злив» відео з ТЦКівцями, схопили та мобілізували.

Своєю чергою Офіс омбудсмана вимагає перевірити дії ТЦК щодо експоліцейського.