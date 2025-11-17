ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
402
1 хв

На Полтавщині виявили мертвою дитину — її шукали рідні

13-річна дівчинка зникла напередодні, рідні звернулися до поліції. Вже наступного дня виявили її тіло.

Анастасія Павленко
На Полтавщині виявили мертвою дитину — її шукали рідні

У Кременчузі виявили мертвою 13-річну дівчинку. Напередодні рідні звернулися до поліції і заявили про зникнення дитини.

Про це йдеться у повідомленні поліції Полтавської області.

За словами рідних, дитина зникла близько 14:00 години 16 листопада. На її розшук негайно орієнтували особовий склад підрозділу поліції.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали неповнолітню поблизу недобудови. На жаль, дівчинка перебувала без ознак життя», — йдеться у повідомленні відомства.

За попередньою версією слідства, дитина могла випасти з висоти. Остаточну причину смерті буде встановлено після здійснення судово-медичної експертизи.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі затримано 22-річного хлопця за підозрою у вбивстві двох жінок. Їхні тіла посеред вулиці виявили перехожі.

