У Кременчузі виявили мертвою 13-річну дівчинку. Напередодні рідні звернулися до поліції і заявили про зникнення дитини.

Про це йдеться у повідомленні поліції Полтавської області.

За словами рідних, дитина зникла близько 14:00 години 16 листопада. На її розшук негайно орієнтували особовий склад підрозділу поліції.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали неповнолітню поблизу недобудови. На жаль, дівчинка перебувала без ознак життя», — йдеться у повідомленні відомства.

За попередньою версією слідства, дитина могла випасти з висоти. Остаточну причину смерті буде встановлено після здійснення судово-медичної експертизи.

