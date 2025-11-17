- Дата публікації
На Полтавщині виявили мертвою дитину — її шукали рідні
13-річна дівчинка зникла напередодні, рідні звернулися до поліції. Вже наступного дня виявили її тіло.
У Кременчузі виявили мертвою 13-річну дівчинку. Напередодні рідні звернулися до поліції і заявили про зникнення дитини.
Про це йдеться у повідомленні поліції Полтавської області.
За словами рідних, дитина зникла близько 14:00 години 16 листопада. На її розшук негайно орієнтували особовий склад підрозділу поліції.
«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали неповнолітню поблизу недобудови. На жаль, дівчинка перебувала без ознак життя», — йдеться у повідомленні відомства.
За попередньою версією слідства, дитина могла випасти з висоти. Остаточну причину смерті буде встановлено після здійснення судово-медичної експертизи.
