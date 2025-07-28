На Полтавщині жінка розбила каменем скло в автівці ТЦК: що було далі

У Кременчуці жінка розбила каменем авто ТЦК / © Поліція Полтавської області

Реклама

У Кременчуці Полтавської області під час конфлікту між цивільними та представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки жінка кинула камінь у службовий автомобіль військових і розбила скло.

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Як зазначається, інцидент стався 27 липня. На місце події викликали поліцію, яка затримала порушницю. За інформацією ТЦК, до Служби безпеки України направили подання щодо можливого перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Реклама

Там наголосили, що військовослужбовці виконують завдання в межах своєї компетенції в інтересах оборони держави, а будь-яке втручання в їхню діяльність негативно впливає на обороноздатність країни.

«Кожен подібний інцидент грає на руку ворогові та шкодить Україні», — заявили у ТЦК.

Там також додали, що згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України, за перешкоджання законній діяльності ЗСУ передбачене покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, група чоловіків напала на бус ТЦК, що прямував у навчальний центр на Полтавщині: мобілізовані втекли.

Реклама