На Полтавщині знайшли унікальні рештки доісторичної тварини (фото) / © із соцмереж

Оржицький край знову підтвердив свій багатий історичний потенціал, подарувавши археологам нову унікальну знахідку. Місцева краєзнавиця з села Заріг Наталія Погорелова випадково виявила бивень мамонта під час копання глини. Ця знахідка може свідчити про те, що територія колись була населена гігантськими доісторичними тваринами.

Про це повідомляє Центр охорони та досліджень пам’яток археології.

Деталі знахідки та її значення

Бивень, який виявили на околиці лісового масиву, перебував надзвичайно близько до поверхні. Це призвело до його сильної ерозії. Через це він не підлягав музеєфікації. За словами співробітника центру Михайла Коваленка, бивень, імовірно, був принесений льодовиком разом із глиняним лесом, оскільки залягав у верхній частині схилу плато правого берега річки Оржиця.

На Полтавщині знайшли унікальні рештки мамонта. Фото: Центр охорони та досліджень пам’яток археології / © соцмережі

Цікаво, що це не перший палеонтологічний слід у цьому регіоні. У вересні 2005 року вже знаходили кістки мамонта на території кар’єру Тарасівського цегельного заводу. Після цього відкриття, яке було ініційоване місцевим головою райради, а також завдяки школярам, що передали уламки бивнів до музею, археологи провели детальне обстеження. Вони знайшли не лише окремі кістки, але й цілу ділянку із залишками мамонтової фауни на глибині 5–6 метрів.

Історичний контекст та подяка

Хоча не завжди подібні знахідки свідчать про наявність стоянок палеолітичної доби, кожне таке відкриття є важливим кроком до можливих майбутніх досліджень.

«На жаль, не завжди знахідки викопної палеофауни свідчать про відкриття чергової, рідкісної стоянки палеолітичної доби. Але кожна така знахідка, кожен такий сигнал може наближати нас до такого відкриття. Тому ми дуже вдячні пані Наталії за те, що вона цікавиться історією та археологією свого краю та звернулася до нас по допомогу!» — йдеться у повідомленні.

Знахідки, які раніше були знайдені в цьому районі, передали до фондів Полтавського краєзнавчого та Оржицького районного музеїв. Село Заріг, де було знайдено новий бивень, розташоване неподалік. Це дає надію, що одного дня Оржиччина може бути визнана головним осередком мамонтів на Полтавщині.

