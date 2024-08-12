На Поляні ВДНГ відбудеться відкрита зустріч із продюсером фільмів "Скажене весілля" і "Конотопська відьма"

Новим гостем кінолекторію від Київстар ТБ і Української Кіношколи стане Кирило Горобець — продюсер відомих українських проєктів, який поділиться секретами вітчизняного кінематографу

5 серпня о 19:00 відбудеться чергова лекція кінолекторію на Поляні ВДНГ від платформи кіно та телебачення Київстар ТБ і Української Кіношколи.

Цього разу спікером стане виконавчий продюсер FILM.UA Group і куратор продюсерської програми в Українській Кіношколі Кирило Горобець. Серед його проєктів — перший український серіал із прем’єрою на Netflix "Перші дні", три сезони "Скажених сусідів", повнометражні фільми "Пограбування по-українськи", "Коза Ностра. Мама їде", "Скажене весілля" та "Скажене весілля-2", а також багато інших.

Кирило Горобець проведе лекцію на тему "Хто такий кінопродюсер і як ним стати". Спікер розповість про створення кінопродуктів від самої ідеї до етапу дистрибуції, поділиться особистим досвідом, дасть поради тим, хто мріє оволодіти кіношною професією і відповість на всі питання слухачів.

Зареєструватися на лекцію можна за посиланням.

Після лекції на відвідувачів чекає перегляд фільму "Джон Уік" в кінотеатрі просто неба на Поляні ВДНГ за підтримки платформи кіно та телебачення Київстар ТБ.

Вхід до кінотеатру просто неба вільний. Для того, щоб зайняти місце для сидіння, можна просто придбати будь-що у зоні фудкорту.

Нагадаємо, кінолекторій — це спільний проєкт платформи кіно та телебачення Київстар ТБ та Української Кіношколи. Це зустрічі з українськими акторами, режисерами, продюсерами та сценаристами, під час яких охочі зможуть дізнатися більше про особливості кожної з кінопрофесій. Кияни вже мали змогу поспілкуватися з актором, куратором акторської програми Української Кіношколи Максимом Михайліченком, а також автором сценарію анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", куратором сценарної програми Української Кіношколи Ярославом Войцешеком.

Медіапартнерами кінолекторію від Київстар ТБ стали 1+1 media, tsn.ua та Главред, а також медіа про життя столиці ТиКиїв.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 410 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі «Кіно для ТБ».

Українська Кіношкола – провідна українська кіношкола, яка виховує нове покоління українських кінопрофесіоналів. Тут студенти здобувають якісну кіноосвіту, навчаючись у фахівців української та міжнародної кіноіндустрії.

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