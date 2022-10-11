"На помсту" Росії українці за 7 годин зібрали понад 206 млн гривень: вистачить не лише на дрони-камікадзе

Оголошена волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком акція "На помсту" РФ добігає кінця.
Вчора, 10 жовтня, під час масованої ракетної атаки волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили про збирання коштів "На помсту" Росії, а саме на дрони-камікадзе для ЗСУ. Менш як за добу українці зібрали понад 206 млн гривень.
Про це повідомив в Мережі Сергій Притула.
"За 7 годин зборів сукупно із Сергієм Стерненком ми зібрали вже понад 206 млн гривень. І ми не зупиняємось. Судячи з усього, з цього збору вийдуть не тільки дрони, але й…Ні, ну ось так зразу я вам все не викладу", - повідомив Притула.
Сергій Стерненко додав, що лише на його картку "на помсту" українці надіслали понад 53 млн гривень.
"До кінця збору ще є час, а тільки на моїй монобанці вже є 53 мільйони гривень .Це майже така ж сума, на яку ви допомагали через мене армії за попередні 7 місяців", - зазначив Сергій Стерненко.
Українці можуть "помститися" РФ, підтримавши фінансово акцію Притули і Стерненка. Вона триває до 12 години дня 11 жовтня.
Нагадаємо, що Сергій Притула та Сергій Стерненко збирають гроші, щоб придбати українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, які здатні знищувати різноманітні цілі та використовуються як розвідники. Вони розробляються на базі українських дронів "Лелека-100" від компанії DEVIRO. Дрон-камікадзе RAM ІІ UAV важить близько 8 кг і.може влучити в безпілотник з точністю до 1 метра.
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