"На помсту" Росії українці за 7 годин зібрали понад 206 млн гривень: вистачить не лише на дрони-камікадзе

Вчора, 10 жовтня, під час масованої ракетної атаки волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили про збирання коштів "На помсту" Росії, а саме на дрони-камікадзе для ЗСУ. Менш як за добу українці зібрали понад 206 млн гривень.

Про це повідомив в Мережі Сергій Притула.

"За 7 годин зборів сукупно із Сергієм Стерненком ми зібрали вже понад 206 млн гривень. І ми не зупиняємось. Судячи з усього, з цього збору вийдуть не тільки дрони, але й…Ні, ну ось так зразу я вам все не викладу", - повідомив Притула.

Сергій Стерненко додав, що лише на його картку "на помсту" українці надіслали понад 53 млн гривень.

"До кінця збору ще є час, а тільки на моїй монобанці вже є 53 мільйони гривень .Це майже така ж сума, на яку ви допомагали через мене армії за попередні 7 місяців", - зазначив Сергій Стерненко.

Українці можуть "помститися" РФ, підтримавши фінансово акцію Притули і Стерненка. Вона триває до 12 години дня 11 жовтня.

Нагадаємо, що Сергій Притула та Сергій Стерненко збирають гроші, щоб придбати українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, які здатні знищувати різноманітні цілі та використовуються як розвідники. Вони розробляються на базі українських дронів "Лелека-100" від компанії DEVIRO. Дрон-камікадзе RAM ІІ UAV важить близько 8 кг і.може влучити в безпілотник з точністю до 1 метра.

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