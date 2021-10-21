На порозі "червоної" зони: у Хмельницькій області посилюють карантинні обмеження

В регіоні погіршується ситуація із коронавірусом.

У Хмельницькій області від суботи, 23 жовтня, посилюють карантин через зростання інфікованих коронавірусом.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній державній адміністрації.

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Тепер працівники продовольчих і непродовольчих ринків, кафе і ресторанів, перукарень, готелів, хостелів, кінотеатрів повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин, або COVID-щеплення принаймні однією дозою.

Усі заклади громадського харчування повинні бути заповнені відвідувачами на 50%, а за одним столом дозволяється не більше чотирьох осіб. Крім того, необхідне дотримання відстані двох метрів між столиками.

Роботубарів, ресторанів, кафе, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, визначено від 06:00 години до 23:00.

Слід зауважити, що від відвідувачів також будуть вимагати або тест, або хоча б одну дозу вакцини. На організаторів і працівників ця норма також розповсюджується.

Комісія рекомендувала місцевим владам продовжити канікули або ввести дистанційне навчання в закладах освіти від 25 жовтня.

Як повідомлялося, станом на 21 жовтня в Україні зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 22 415 інфікованих та 546 смертей. Це найбільші показники в країні за весь час пандемії. Найбільше людей за минулу добу померло у Донецькій області - 68, Дніпропетровській області - 45, у Львівській та Херсонській областях - по 41 та у Києві - 39.

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