На порозі демографічної кризи: в Україні смертність стала в рази більшою за народжуваність

У другому півріччі 2024 року в Україні спостерігається покращення демографічних показників.

В Україні 2024 року було зафіксовано 495,09 тисяч смертей, що в 2,8 рази перевищує кількість народжень – 176,78 тисячі.

Про це стало відомо зі звіту Міністерство юстиції.

У порівнянні з 2023 роком, народжуваність зменшилася на 5,7% (на 10,71 тисячі), а смертність знизилася лише на 0,2% (на 1,15 тисячі). У другому півріччі 2024 року в Україні спостерігається покращення демографічних показників: кількість народжень зросла на 1,6% - до 89,02 тисяч, а число смертей зменшилося на 2,7% - до 244,12 тисяч.

Найбільше народжень зафіксовано у Львівській (15 642) та Київській (10 222) областях, а також у місті Київ (19 706). Водночас найбільша кількість смертей спостерігається в Одеській (32 147), Харківській (34 883) та Львівській (31 416) областях.

У різних областях України спостерігається значна різниця в показниках відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених. Найгірша ситуація фіксується в Херсонській та Донецькій областях, де цей показник досягає 11 та 8,5 разів відповідно. Погіршення ситуації спостерігається також у Запорізькій (4,7 рази), Сумській (4,7 рази), Харківській (4,5 рази) та Чернігівській (4,4 рази) областях.

Натомість найкращі результати мають Рівненська область (1,6 разів), Закарпатська та Волинська області (по 1,7 разів), а також Київ (1,8 разів). Чернівецька область 1,9 рази, а Львівська – два рази.

Згідно з нещодавно схваленою Стратегією демографічного розвитку України на період до 2040 року, чисельність населення в країні може скоротитися до 28,9 млн осіб до 2041 року та до 25,2 млн осіб до 2051 року. На початок 2022 року населення України становило 42 млн осіб, а на липень 2024 року – 35,8 млн осіб (31,1 млн на підконтрольних територіях).

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про мінус 400 тисяч українців за пів року: як це пояснюють вчені та до чого тут мобілізація і важка зима.

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