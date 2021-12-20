На порталі "Дія" з'явилися нові COVID-сертифікати: які і як згенерувати

На порталі "Дія" додалися 3 нові COVID-сертифікати.
Для українців стали доступні нові COVID-документи на порталі "Дія". Відтепер можна згенерувати сертифікати на підставі негативного ПЛР-тесту, про одужання, для дітей віком від 12 років.
Про це повідомляють на сторінці застосунку "Дія" у Telegram-каналі.
Щоб отримати сертифікат на порталі "Дія", потрібно:
- авторизуватися зручним для вас способом.
- натиснути Послуги - Здоров’я - COVID-сертифікати.
- вибрати потрібний тип сертифіката.
- поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.
Розробники нагадали, що сертифікати з порталу "Дія" можна роздрукувати або зберегти на свій ґаджет у форматі PDF.
Нагадаємо, від 19 грудня офіційно запущено проєкт "єПідтримка" в застосунку "Дія". Вакциновані українці матимуть змогу отримати подаровану державою тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу.
Для підтримки виплат тисячі від Зеленського в Україні запрацюють 100 офлайн-центрів.
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