На потяг по-новому: як подорожуватимуть "Укрзалізницею" пасажири від 21 жовтня

На потяг по-новому: як подорожуватимуть "Укрзалізницею" пасажири від 21 жовтня

Перевірка документів буде здійснюватися під час посадки.

В Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень на період карантину. За новими правилами, для подорожі "Укрзалізницею" між областями пасажири повинні мати або COVID-сертифікат або ПЛР чи експрестест, зроблений за 72 год.

Про це розповів керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу 13 жовтня.

Так, провідники потягів перед посадкою перевірятимуть: квиток, паспорт і відповідний "ковідний" документ. COVID-сертифікат можна буде показати в "Дії" і у паперовому форматі. У потягах "Інтерсіті" перевірка також буде здійснюватися під час посадки.

За його словами, якщо пасажир сідає у "жовтій" зоні, достатньо буде однієї дози вакцини. Пасажири з "червоної" зони повинні мати повну вакцинацію - дві дози.

У разі відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки. Обмеження не поширюються дітей. Також перевірок не буде у приміських потягах.

"Ці обмеження поширюються на далеке міжобласне залізничне сполучення. Тобто всі пасажири, які подорожують у приміському сполученні, продовжать це робити в звичайному форматі", – сказав Перцовський.

Крім того, "Укрзалізниця" просить долучитись правоохоронців до перевірки сертифікатів.

"Нові правила для перевезення пасажирів — вимушений крок для стримування поширення коронавірусу, для збереження життя та здоров'я пасажирів і поїзних бригад. Тому АТ "Укрзалізниця" організує вибіркові перевірки дотримання карантинних вимог по ходу слідування поїздів і звертається до пасажирів із проханням негайно повідомляти службу підтримки про будь-які випадки порушення оновлених правил проїзду", - йдеться в повідомленні пресслужби УЗ.

Нагадаємо, в Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила для пасажирських перевезень пасажирів між регіонами. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

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Новини України: кого стосуватимуться нові правила пасажирських перевезень

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