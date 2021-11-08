На повній швидкості вилетіла на зустрічну смугу: у Новомосковську на дорозі зіткнулися "ГАЗель" та BMW

На повній швидкості вилетіла на зустрічну смугу: у Новомосковську на дорозі зіткнулися "ГАЗель" та BMW

Внаслідок аварії водійка іномарки загинула, другий шофер постраждав.

У Новомосковську Дніпропетровської області вдень 8 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі не розминулися легковик та “ГАЗель”.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася близько 12:00 на вулиці Сучкова. Там зіткнулися автомобілі BMW та "ГАЗель". Попередньо, аварія сталася через те, що водійка "німця" на швидкості вилетіла на смугу зустрічного руху, де врізалася в "ГАЗель".

Внаслідок пригоди на місці загинула водій іномарки. З травмами різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізували і водія іншого транспортного засобу. На місці працював слідчий із ДТП. Встановлюються всі деталі події.

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