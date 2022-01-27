На повній швидкості врізався у стовп: у Дніпрі внаслідок жахливої ДТП загинув водій

На повній швидкості врізався у стовп: у Дніпрі внаслідок жахливої ДТП загинув водій

Удар був такої сили, що бічна частина автомобіля буквально перетворилася на купу металу.

У Дніпрі вдень 27 січня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: водій легковика втратив керування і на повній швидкості влетів у бетонний стовп. Внаслідок отриманих ушкоджень, чоловік помер у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Подія сталася на перехресті вулиць Янтарної та Калинової в Амур-Нижньодніпровському районі. Водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням та на повній швидкості врізався у стовп.

Удар був такої сили, що бічна частина автомобіля буквально перетворилася на купу металу. Внаслідок чого 25-річного шофера затиснуло конструкціями транспортного засобу.

“Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували водія. Працівниками екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №6. Попередній діагноз – стан клінічної смерті. На жаль, водій легковика загинув. Обставини події встановлюють співробітники поліції”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

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