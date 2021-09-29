На пожежу приїздить вся родина: на Закарпатті ціла сім'я працює "супергероями ДСНС"

Хлопці звикли приїздити один одному на допомогу.

Коли на пожежу приїздить вся їхня родина, у селі на Закарпатті ніхто не дивується, бо батько, мати та ще й два сини разом працюють у службі порятунку. На виклики часто їздять разом, бо один одному допомагають. За відданість роботі місцеві називають родину “Супергероями ДСНС”.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 вересня.

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Пожежники поспішають - горить ліс. На виклик їде Іван Івашин. Дорогою розмовляє зі старшим братом. Старший Василь також рятувальник. Телефонує, бо хвилюється. А за кілька хвилин і сам вже на місці пожежі.

Хлопці звикли приїздити один одному на допомогу з дому, бо працювати на виклику разом їм, як близьким родичам, забороняють правила.

"Я знаю, що брат там. У нас є вдома особистий бойовий одяг і я зразу одягаю, бо знаю, як там хлопцям може бути важко”, - говорить рятувальник Іван Іваниш.

Та чи не найбільше хвилюється черговий диспетчер Галина Івашин. Бо вона - мати цих вогнеборців.

“Я дуже переживаю і молюся Богу, щоб вони повернулися живі і здорові. То дуже хвилююче”, - розповідає Галина Івашин.

А започаткував цю династію рятувальників ще 30 років тому батько братів-пожеників – Василь Івашин старший. Синів ще дітьми він брав із собою на виклики.

“Так щоб у нас у селі була пожежа і він нас не брав з собою, вже коли стали трошки старшими, мови навіть бути не могло”, - додає рятувальник Василь Іваниш

Тепер у службі порятунку працює вся родина. Батько переконаний, те що діти також мали стати пожежниками, визначила сама доля. Адже у перший же спільний виклик молодший син врятував йому життя.

“Піднявшись на кришу, ми не встигли зафіксувати ствол, хлопці подали тиск і мене почало скидати із крівлі і Іван зрозумів, що щось не так і прижав ствол до драбини. Завдяки тому, що він прижав до драбини той рукав, мене не скинуло із крівлі”, - розповів підполковник служби цивільного захисту Василь Іваниш.

Разом Івашини напрацювали стажу 70 років. Засновник династії вже на пенсії. Але у старшого сина Василя підростає донька. У родині жартують - що вона теж майбутня пожежниця.

Новини України: на Закарпатті ціла родина працює "супергероями ДСНС"

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