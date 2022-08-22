На поживу Путіну: в Єревані поділили землі України та Молдови

Єреван обклеєний барвистими плакатами високої поліграфічної якості з написами вірменською мовою наступного змісту: «Крим – це Росія!», «Луганськ – це Росія!», «Донецьк – це Росія!», «Маріуполь – це Росія!», «Херсон – це Росія!», «Запоріжжя – це Росія!», «Тирасполь – це Росія!».

Про це пише kievvlast.com.ua

Поширення таких плакатів відбувається під час активної підготовки окупаційними адміністраціями Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя псевдореферендумів по анексії тимчасово захоплених територій. Поява цих агітматеріалів саме в Єревані – природне продовження широкої суспільно-політичної кампанії, що ведеться в Вірменії від початку путінської агресії. Попередні прояви цієї кампанії висловлювалися в численних виступах представників різних політичних сил і просто медійних осіб Вірменії та її анклаву на території азербайджанського Карабаху (невизнана т. зв. Нагірно-Карабахська Республіка – «Арцах»): так, наступного ж дня після підписання Путіним «Указу про визнання» російських плацдармів на Донбасі «президент» вірменського анклаву Карабах Араік Арутюнян на своїй Facebook-сторінці написав: «Від імені влади і народу Республіки Арцах вітаю рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна визнати незалежність Донецької і Луганської народних республік... вітаємо народ Донбасу з цією історичною подією».

В той же день «міністр закордонних справ» вірменського анклаву в Карабаху Давид Бабаян завив News.am: «Нагірно-Карабахська Республіка - Республіка Арцах високо оцінює визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "ДНР" та "ЛНР"... визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" – історична подія, яка також має сприйматися як серйозна спроба запобігання геополітичній кризі на Україні».

А 12 червня президент Вірменії Ваагн Хачатурян у зверненні до кремлівського диктатора зазначав: «Вірмено-російське стратегічне партнерство є реальним прикладом збереження і зміцнення добрих традицій багатовікової дружби, довіри і взаємодопомоги». Як повідомляв 13 червня новинний сайт 1lurer.am, віцепрем'єр Мгер Григорян, виступаючи в посольстві РФ, підкреслив: «Вірмено-російські союзницькі відносини відрізняє військово-політична взаємодія... впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо розширити союзницькі відносини». 14 червня в інтерв'ю телеканалу Al-Jazeera глава уряду Нікол Пашинян констатував: «Російська Федерація є стратегічним партнером і союзником Вірменії».