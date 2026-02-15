- Дата публікації
На ПП "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежать рух транспорту
Державна митна служба України повідомляє про обмеження дорожнього руху на українсько-румунському кордоні.
Від 16 лютого у зв’язку з реконструкцією мосту через річку Тиса запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй».
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram.
зазначається, що у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів тимчасово призупинятиметься. Пішохідне сполучення буде здійснюватися без обмежень.
Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня. Громадян закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, користуватися альтернативними пунктами пропуску.
