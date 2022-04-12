На Прикарпатті шахраї ошукали двох мешканців: видурили майже 80 тисяч гривень

На Прикарпатті шахраї ошукали двох мешканців: видурили майже 80 тисяч гривень

Шахраї ошукали 47-річну калушанку та 26-річного франківця.

В Івано-Франківській області протягом вихідних шахраї ошукали двох осіб: 47-річну калушанку та 26-річного франківця.

Про це повідомили у поліції Прикарпаття.

До мешканки Калуша зателефонував незнайомець та назвався працівником банку. Він повідомив, що банківські рахунки жінки заблоковані. Втім, він зможе допомогти розблокувати їх телефоном. Калушканка виконала усі вказівки "працівника банку". З її рахунку шахрай зняв усі кошти - 28 тис. грн.

Своєю чергою, франківець розповів, що натрапив на шахраїв і втратив 50 тисяч гривень. За його словами, в Інтернеті замовив мобільний телефон та надіслав оплату за товар. Після цього зв’язок із псевдопродавцем обірвався. Чоловік після цього звернувся до поліції.

Наразі поліція встановлює особи зловмисників. Відомості про події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "вчинення шахрайських дій".

Як повідомлялося, у Калуші Івано-Франківської області шахраї називаються чиновниками і просять про матеріальну допомогу для потреб армії. Тим часом посадовці кажуть, що жодних благодійних зборів не проводять і не організовують.

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