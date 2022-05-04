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На Прикарпатті на блокпосту зупинили водія, який перевозив зброю та набої

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На Прикарпатті на блокпосту зупинили водія, який перевозив зброю та набої

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

В Івано-Франківській області на блокпості зупинили водія, який перевозив в автомобілі зброю та набої.

Мешканця прикарпаття зупинили напередодні на одному із блокпостів на Городенківщині. Правоохороні зупинили "ВАЗ", аби перевірити документи.

Про це повідомили у поліції Прикарпаття.

Під час огляду транспортного засобу у 26-річного мешканеця Надвірнянщини виявили предмет, схожий на зброю з ознаками перероблення та набої до нього. Жодних дозвільних документів чоловік не надав. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Слідчі відкрили досудове розслідування. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Як повідомлялоя, у Запоріжжі правоохронці вилучили у місцевого мешканця боєприпаси та вибухові речовини. Поліція провела обшук у квартирі місцевого мешканця. Саме там знайшли заборонені речовини та озброєння. 

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