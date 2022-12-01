На Прикарпатті 1 грудня світла буде більше: які графіки запровадили 

У четвер, 1 грудня, на Прикарпатті змінився підхід до розподілу лімітів навантаження: денний та нічний ліміти відрізнятимуться. Графіки вимкнень електроенергії матимуть інтервал: чотири години з увімкненням на чотири години вимкнення.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, Диспетчером НЕК "Укренерго" доведено нічний ліміт – 249 МВт та денний ліміт – 314,9 МВт для Прикарпаття. Першочергово енергетики забезпечують живленням об’єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності буде розподілено на величину черг.

Орієнтовний графік:

1 черга поділена на підчерги:

для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00.

для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00.

для 2 черги у такі години: з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00.

для 3 черги у такі години: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00.

Знеструмленою 4 черга буде з 07:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці. Адже після чергового масованого ракетного обстрілу більшість квартир та будинків області залишаються без води та електроенергії.

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