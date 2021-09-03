На Прикарпатті 16-річний мотоцикліст збив двох неповнолітніх дівчат: усіх госпіталізували (фото)

Водій у важкому стані.

У четвер, 2 вересня, у селі Гута Івано-Франківської області 16-річний мотоцикліст збив двох неповнолітніх дівчат, своїх однолітків. Про ДТП правоохоронці дізнались о 14:21.

Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

"Попередньо встановлено, що 16-річний водій мотоциклу Musstang не обрав безпечної швидкості руху і на заокругленій ділянці дороги виїхав на узбіччя та вчинив наїзд на двох 16-річних дівчат, які рухалися узбіччям. Третя дівчина-пішохід встигла відскочити в бік і не травмувалася", - йдеться у повідомленні.

Водія у тяжкому стані госпіталізували у медзаклад, а в дівчат – у середньому стані важкості.

У неповнолітнього водія відібрали кров для перевірки стану сп’яніння. Також неповнолітній не мав посвідчення водія на мотоцикл.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків потрапили в ДТП на квадроцихлах.

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