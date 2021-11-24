На Прикарпатті 17-річний хлопець під час гри у хованки впав у 10-метрову криницю

На Прикарпатті 17-річний хлопець під час гри у хованки впав у 10-метрову криницю

Підліток не отримав травм.

У м. Коломия Івано-Франківської області 17-річний хлопець під час гри в хованки впав у 10-метрову криницю. Його звідти дістали місцеві мешканці.

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Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.

Інцидент стався у середу, 24 листопада, о 19:00. Хлопець розповів, що під час гри у хованки він впав у криницю. Підліток сподівався, що колодязь не глибокий та без води. Його звідти дістали місцеві жителі ще до приїзду рятувальників.

"Медики оглянули юнака, на щастя все закінчилось лише подряпинами та переляком", - повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.

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