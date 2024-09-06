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На Прикарпатті 22-річна водійка мікроавтобуса на смерть збила чоловіка

На Прикарпатті 22-річна водійка мікроавтобуса на смерть збила чоловіка

На місці ДТП / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Велосипедист помер на місці аварії.

У селі Матеївці Коломийського району 22-річна водійка Citroën Jumper збила 70-річного велосипедиста. Від отриманих травм уродженець Херсонщини помер на місці ДТП.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

"22-річна водійка Citroën Jumper наїхала на велосипедиста. Останній рухався у попутному напрямку відносно руху транспортного засобу і раптово почав здійснювати маневр ліворуч. Внаслідок ДТП уродженець Херсонської області помер на місці події", – інформують правоохоронці.

Дівчина за кермом перебувала тверезою. Тепер їй загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Буковині в смертельній аварії загинув 12-річний велосипедист. Правоохоронці встановили, що на хлопця наїхав 60-річний водій. 

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