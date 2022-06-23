На Прикарпатті 30-річна жінка під час сварки зарубала рідного батька: фото

В Івано-Франківській області 22 червня 30-річна жінка під час сварки зарубала рідного батька.
Чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду медиків.
Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.
Жорстоке вбивство сталось на території Городенківської територіальної громади. Коли правоохоронці прибули на виклик, то побачили закривавленого 53-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер. Слідство встановило, що до жорстокого вбивства причетна 30-річна донька покійного. Вона під час сварки вихопила сокиру та вдарила батька в тулуб та голову.
Жінці інкримінують ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік під час нападу епілепсії впав у п'ятиметрову криницю.
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