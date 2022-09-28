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На Прикарпатті 8-річна дівчинка потрапила до реанімації через отруєння грибами

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На Прикарпатті 8-річна дівчинка потрапила до реанімації через отруєння грибами

(Фото: Олександр Михалчич)

У Коломийському районі Івано-Франківської області 8-річна дівчинка потрапила в реанімацію внаслідок отруєння грибами.

Випадок отруєння зафіксували в понеділок, 26 вересня.

Про це повідомляє "Галка".

8-річну дівчинку госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Також разом із нею у медзакладі перебуває й 11-річний пацієнт, який теж отруївся дикорослими грибами.

"У цих двох випадках це, ймовірно, гриби гастроентеротропної дії. Бо клінічна ситуація відповідала за таку симптоматику. Пацієнти потрапили у відділення інтенсивної терапії зі скаргами на блювоту, болями в животі, розладами кишківника та вираженою загальною слабкістю", – розповів медичний директор Івано-Франківської ОДКЛ Ярослав Семкович.

Медик додав, що одного з маленьких пацієнтів уже перевели до профільного відділення. Втім, ще одна дитина перебуває у реанімації.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
499
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