На Прикарпатті антивакцинатори увірвалися до ліцею через відсторонену вчительку: госпіталізували директора закладу

На Прикарпатті антивакцинатори увірвалися до ліцею через відсторонену вчительку: госпіталізували директора закладу

Антивакцинатори погрожували поліції "народними затриманнями".

До Єзупільського ліцею Єзупільської ТГ Івано-Франківської області 8 листопада увірвались антивакцинатори, очолювані скандальним львівським блогером Остапом Стахівим. Їх обурило те, що через відсутність COVID-сертифікату відсторонили від роботи їхню однодумицю, вчительку початкових класів Галину Б.

Про це повідомляє видання kurs.if.ua.

Вчителька початкових класів заявила, що вона не вакцинуватиметься, але продовжуватиме ходити на роботу.

"Це - медичне дослідження і я не хочу робити на собі експеримент", - заявила вчителька Єзупільського ліцею.

"Захищати свої права" вона покликала антивакцинаторів, яких очолив скандальний львівський блогер Остап Стахів. Вони увірвалися до ліцею без масок, зірвали навчальний процес та влаштували скандал. На прохання голови Єзупільської ТГ Ігоря Лукашевича вдягнути маски антивакцинатори викрикували: "Ти хто?… Геноцидник!.. Ти щось заплутався".

Антивакцинатори транслювали те, як вдираються до школи, у соціальних мережах. На місце події викликали поліцію. Ативакцинатори вимагали від правоохоронців поновити скандальну вчительку на роботі та погрожували поліції "народними затриманнями". Водночас можна побачити і переляканих дітей, які не розуміють, що відбувається в їхньому ліцеї.

Ігор Лукашевич додав, що через дії антивакцинаторів був зірваний навчальний процес. Голова громади пояснив, що в ліцеї працює 61 педагог, з них відмовилась вакцинуватись лише одна вчителька, однодумці якої і увірвались до навчального закладу.

9 листопада під час наради з головами райдержадміністрацій, районних рад і територіальних громад в Івано-Франківській облдержадміністрації голова Єзупільської ТГ повідомив, що через дії антивакцинаторів госпіталізували директора ліцею.

"Директор Єзупільського ліцею зараз перебуває в кардіоцентрі – передінфарктний стан", – повідомив Лукашевич.

Він також наголосив, що поліція була не готова протистояти антивакцинаторам.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук доручила своєму заступникові вивчити ситуацію та зв'язатися з правоохоронними органами через інцидент в Єзуполі.

Нагадаємо, раніше скандальний "ковід-дисидент" зі Львова Остап Стахів разом із своїми однодумцями проникли до Іршавської районної лікарні Закарпаття, щоб довести, що "коронавірусу немає". Їх затримали правоохоронці.

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