На Прикарпатті автомобіль з'їхав у кювет: є жертви та постраждалі

На Івано-Франківщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Пасажир загинув на місці ДТП, водія госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Інформація про аварію в селі Вікно Коломийського району надійшла на лінію "101" вночі 26 лютого о 01:32. На виклик виїхали надзвичайники.

Внаслідок аварії загинув пасажир та отримав травми водій. До прибуття рятувальників їх витягнули з легковика місцеві жителі.

На місці трагедії надзвичайники від'єднали клеми акумуляторної батареї, аби запобігти загорянню. Обставини ДТП встановлюють поліцейські.

Нагадаємо, у Чернівецькій області в аварії загинув водій мотоцикла. Хлопцеві було 15 років.

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